Martínez Arcila acusa incompetencia en el PAN de Quintana Roo; Reyna Tamayo rechaza críticas

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CHETUMAL.- Eduardo Martínez Arcila acusó a la dirigencia del PAN en Quintana Roo de incompetencia y a sus representantes populares de actuar en “nado sincronizado” con los gobiernos estatal y municipales. La presidenta del partido, Reyna Tamayo Carballo, rechazó los señalamientos y respondió que el exdirigente no tiene “las agallas” para decir las cosas de frente.

En conferencia de prensa en Chetumal, Martínez Arcila sostuvo que Acción Nacional dejó de defender las causas ciudadanas y advirtió que podría perder su registro en la entidad, aunque no presentó datos electorales que sustentaran ese riesgo.

El exdirigente extendió sus críticas a los integrantes de la dirigencia estatal y a los panistas con cargos de elección popular, a quienes acusó de aprobar las propuestas gubernamentales sin ejercer oposición.

“Estoy convencido de lo que voy a decir, creo que ya es un tema de incompetencia, no tienen la capacidad de asumir un cargo público, no tienen esa capacidad de enfrentarse al sistema”, expresó.

En particular, cuestionó a Tamayo, también integrante de la XVIII Legislatura, por considerar que no utiliza la tribuna para representar a quienes discrepan de Morena y de la Cuarta Transformación.

Martínez Arcila afirmó que llevó sus inconformidades ante la dirigencia nacional sin obtener respuesta. También señaló que la Comisión Permanente estatal sesionó después de 10 meses y eligió una Comisión Electoral integrada por familiares de la presidenta. El texto disponible no recoge una respuesta específica de Tamayo a esa acusación.

Además, sostuvo que el PAN colocó a Tamayo en el Ayuntamiento de Benito Juárez en dos ocasiones y acusó a los panistas de esperar que el Gobierno estatal apruebe sus candidaturas municipales y legislativas.

Rumbo a 2027, consideró que una coalición podría fortalecer al partido y señaló a la senadora Mayuli Martínez Simón como su única aspirante fuerte a la gubernatura. Estimó poco probable una candidatura de Gustavo Miranda por razones de equidad de género. Aseguró que sus críticas responden a sus convicciones y que no busca un cargo de elección popular.

En entrevista, Tamayo respondió que no se sentará a dialogar con personas que, a su juicio, no trabajan por el partido ni expresan sus diferencias de frente. Sostuvo que las dirigencias estatal y municipales cumplen las encomiendas del Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Jorge Romero.

La dirigente pidió a Martínez Arcila asumir sus responsabilidades como integrante de la Comisión Permanente estatal y lo acusó de denostar el trabajo partidista.

“No se trata de solo mandar oficios y dar entrevistas que no tiene mayor beneficio para los quintanarroenses y mucho menos resultados”, declaró.

Finalmente, lo invitó a trabajar por Acción Nacional, afirmó que estaba “solito” y aseguró que sería la última vez que abordaría el tema. No se precisó la fecha de las declaraciones.