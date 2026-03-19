Gobierno rechaza aumento salarial de 100% a maestros de la CNTE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las advertencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sobre un posible boicot al Copa Mundial de la FIFA 2026, al señalar que existen canales de diálogo abiertos, pero también límites presupuestales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó las protestas y bloqueos del magisterio, al destacar que actualmente cuentan con mesas de negociación tanto en los estados como con dependencias federales.

“Hay diálogo, pero también límites”

Sheinbaum subrayó que algunas de las principales demandas, como el aumento del 100 por ciento al salario base, no son viables con los recursos disponibles.

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación; en el pasado ni siquiera eso tenían (…) pero hay temas que el presupuesto público no da”, expresó.

La presidenta insistió en que su administración busca alternativas para apoyar al sector educativo, aunque reiteró que el gasto público también contempla otros rubros como programas sociales y salarios.

En respuesta a la exigencia de que ella encabece directamente las negociaciones, la titular del Ejecutivo recordó que en 2025 ya se había pactado un encuentro con la CNTE, al que —afirmó— los representantes no asistieron.

“La última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, no llegaron (…) entonces ahora es con Gobernación y Educación”, puntualizó.

CNTE mantiene presión rumbo al Mundial

El posicionamiento surge luego de que integrantes de la CNTE advirtieran que podrían intensificar sus protestas en el contexto del Mundial de 2026.

En una conferencia realizada frente al Ángel de la Independencia, docentes señalaron que, de no obtener respuestas tras un paro de 72 horas, considerarían acciones durante el evento deportivo.

Los maestros también cuestionaron que México sea sede del torneo en medio de las condiciones laborales del magisterio, mientras mantienen la exigencia de ser recibidos directamente por la presidenta.