Pentágono busca 200 mil millones de dólares más para guerra contra Irán

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WASHINGTON.- El titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Pentágono planea pedir al Congreso una ampliación presupuestaria de 200 mil millones de dólares para continuar con la ofensiva militar que mantiene junto a Israel contra Irán.

Este nuevo requerimiento se suma a los recursos que ya fueron autorizados en semanas recientes y evidencia la dimensión de la operación iniciada hace tres semanas, en la cual Washington ha movilizado fuerzas aéreas, marítimas y terrestres en coordinación con el gobierno israelí.

El conflicto ha generado un incremento sostenido en el gasto militar, particularmente en sistemas de defensa antimisiles, misiones aéreas de largo alcance y logística en Medio Oriente. Desde el Pentágono se sostiene que estos recursos adicionales son indispensables para mantener la ofensiva y responder a los ataques provenientes de Irán y sus aliados en la región.

Según informes oficiales entregados al Congreso, el costo inicial de las operaciones alcanzó los 11 mil 300 millones de dólares en apenas seis días, lo que da cuenta de la escala del despliegue militar. Asimismo, se advirtió que el conflicto podría requerir hasta 50 mil millones de dólares adicionales, lo que ha detonado un debate sobre su viabilidad tanto financiera como política.

La cifra reportada corresponde a gastos directos de combate, que incluyen ataques a objetivos estratégicos, movilización de tropas, operaciones logísticas aéreas y navales, así como el uso de armamento de alta precisión. No obstante, este monto no considera los costos previos ni los compromisos a largo plazo, por lo que el gasto total podría ser considerablemente mayor.

El Pentágono ha señalado que, si se mantiene el ritmo actual de las operaciones, el conflicto podría rebasar rápidamente los presupuestos de guerras anteriores en la región. Por ello, la solicitud adicional de 50 mil millones de dólares busca asegurar financiamiento para los próximos meses, aunque no se descarta que el monto aumente en caso de prolongarse la confrontación.

En el Congreso, tanto legisladores demócratas como republicanos han puesto en duda la viabilidad de destinar una suma de tal magnitud en un periodo tan corto, especialmente ante las presiones presupuestarias internas. Mientras algunos advierten posibles afectaciones a programas sociales y económicos, otros defienden el gasto como una medida necesaria para preservar la seguridad nacional.

El tema también ha encendido el debate sobre la rendición de cuentas. Varios senadores han solicitado reportes detallados sobre el uso de los recursos y las proyecciones financieras del conflicto, al considerar que el Congreso debe ejercer una supervisión más estricta sobre el gasto militar.