Godoy, Bojórquez y Zarza, la terna de Presidencia para la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado recibió esta mañana la terna presidencial con las candidatas a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR) que integran la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, Maribel Bojórquez Beltrán, y Luz María Zarza Delgado.

Las tres aspirantes comparecerán ante el pleno del Senado durante la sesión de hoy y responderán a tres rondas de preguntas de todos los grupos parlamentarios. Después se procederá a la votación en urnas y la nueva fiscal general de la república deberá ser electa con mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los senadores presentes.

Godoy Ramos fue también fiscal de la Ciudad de México, mientras que Maribel Bojórquez Beltrán, es abogada con trayectoria en materia penal y administrativa, y ha ocupado diversos cargos públicos. funcionaria en distintas dependencias federales.

La tercera candidata propuesta, Luz María Zarza, fue consejera jurídica en el Estado de México y es experta en derecho administrativo y constitucional.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó esta mañana a través de sus redes sociales que esa cámara del Congreso ya a recibió el oficio enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la terna de candidatas para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), vacante tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Expuso que las propuestas por la mandataria son tres mujeres con trayectoria en el ámbito jurídico y público, quienes deberán comparecer ante el pleno del Senado y responder a los cuestionamientos de los grupos parlamentarios, antes de que una de ellas se electa como la nueva titular de FGR.

El Senado ya citó a comparecer a las integrantes de la terna, de las que hoy saldrá la titular de la FGR, por un período de nueve años.

