Gremio taxista exige reorganizar el FUTV para defender tarifas y regulación

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CHETUMAL.- El gremio taxista de Quintana Roo enfrenta la necesidad de reactivar y consolidar el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), órgano que agrupa a los 19 sindicatos del estado y que resulta clave para la defensa de los intereses del sector, afirmó Rubén Carrillo Buenfil, secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

El dirigente señaló que actualmente el FUTV carece de una representación formal, ya que está acéfalo y únicamente opera mediante un suplente que encabeza reuniones de manera esporádica. Esta situación, dijo, limita la capacidad de coordinación y toma de decisiones del gremio a nivel estatal.

Ante ello, subrayó la urgencia de nombrar a un nuevo representante que permita avanzar en temas prioritarios como la regulación del servicio de transporte, así como en la actualización de tarifas, una demanda que ha permanecido pendiente en los últimos años.

“El gremio taxista tiene que mantenerse unido. Es necesario revisar el ajuste de tarifas, fortalecer la regulación del transporte y garantizar que los trabajadores operen dentro del marco jurídico vigente”, sostuvo.

Carrillo Buenfil explicó que el proceso para designar a un nuevo dirigente del FUTV debe ser convocado por el suplente actual, Luis Herrera, mediante una asamblea general en la que participen los secretarios generales de los 19 sindicatos del estado.

En ese encuentro se definiría al nuevo representante del Frente, instancia que anteriormente estuvo encabezada por Eliazar Sagrero, exlíder de taxistas en Tulum.