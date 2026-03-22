Grupo de Morena activa foros y arropa a Marín Mollinedo rumbo a 2027

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Por Francisco Hernández

CANCÚN.- Con la realización de una reunión informativa en un hotel de Cancún el pasado viernes, los simpatizantes de Rafael Marín Mollinedo elevaron la apuesta para que el director general de Aduanas participe en el proceso interno de Morena y obtenga la nominación de coordinador de la defensa de Cuarta Transformación en Quintana Roo, al ser cobijado por una agrupación nacional morenista y un influyente diputado federal.

Además de que en esa reunión se tuvo la presencia de Rafael Marín Mollinedo como invitado, junto con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano operador de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante militantes y simpatizantes morenistas procedentes de los diversos municipios del estado, legisladores y regidores, lo más importante fue que la asociación organizadora, Construyendo el Segundo Piso, encabezada a nivel nacional por Ian Cárdenas, anunció el inicio de una serie de foros para recoger propuestas para el “Programa de Gobierno para Quintana Roo 2027-2033”.

Según el plan anunciado por la asociación vinculada políticamente a Alfonso Ramírez Cuéllar, estos foros iniciarían de inmediato, el próximo fin de semana, por lo que se moverá en norte, centro y sur del estado para organizar reuniones con sectores sociales y ciudadanía, recogiendo propuestas para contribuir desde Morena a “promover políticas públicas que generen oportunidades económicas, reduzcan desigualdades y amplíen el acceso efectivo a derechos sociales” en los próximos años.

En esta reunión estuvieron presentes el diputado y la diputada locales de Morena Ricardo Velazco Rodríguez y Gabriela Mora Castillo; las regidoras Miriam Morales, de Benito Juárez, y María Fernanda Alvear, de Puerto Morelos; y los regidores Orlando Muñoz, de Playa del Carmen, y Benjamín Vaca González, de Othón P. Blanco; además del exdiputado local Julián Ricalde Magaña y la exdiputada Paula Pech Vázquez.

La asistencia de Rafael Marín Mollinedo a la reunión de Construyendo el Segundo Piso enseguida causó reacciones del oficialismo, que buscó desacreditar el acto de la asociación morenista acusando al director general de Aduanas de actos anticipados de campaña, como si él hubiese sido el organizador.

La presión entre los grupos morenistas competidores seguirá, pues no se dijo si en estas reuniones sectoriales y regionales planeadas estará presente el director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo; pero si se tiene claro que detrás de estas reuniones está el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, uno de los operadores políticos cercanos a la presidenta de la República.

De hecho, la presencia en Quintana Roo del diputado federal fue para promover la Convención Estatal de Construyendo el Segundo Piso también en una reunión previa en Playa del Carmen, además de que ha estado presente en convenciones estatales que viene realizando la organización en las demás entidades federativas.

Sin embargo, como la propia reunión del viernes se realizó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum estaba de gira en Quintana Roo, con presencia de uno de sus operadores políticos cercanos, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, y las reuniones están planeadas para efectuarse en fin de semana, se entiende que Rafael Marín Mollinedo tiene “permiso” de su jefa inmediata para acudir a esas reuniones en el estado y sería invitado de nueva cuenta por Construyendo el Segundo Piso para que acuda.

Las reuniones programadas

Construyendo el Segundo Piso propuso iniciar el próximo domingo, 29 de marzo, con una reunión regional para la zona norte, con participantes de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cozumel.

Otra reunión regional será en la zona maya el domingo 5 de abril, para Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, y otra en la zona sur, el domingo 12 de abril, para Othón P. Blanco y Bacalar.

También están planeadas reuniones sectoriales, para entablar diálogo con especialistas, actores productivos y representantes sociales, que iniciarían el sábado 4 de abril con la temática de Agua y sostenibilidad.

Otras reuniones sectoriales propuestas son sobre: Desarrollo urbano y ordenamiento territorial, el sábado 11 de abril; Turismo sostenible y diversificación, el 18 de abril; y Empleo digno e inversión para la prosperidad compartida, el 25 de abril.

La propuesta incluye la finalizar este programa de foros con una Convención Estatal, en la que se presenten y discutan las propuestas generadas y se construyan consensos “para contribuir al desarrollo económico, el bienestar social y mejores condiciones de vida para la población”.

Los ejes estratégicos para el diseño del programa son: Turismo sostenible y diversificación; Mejora en la movilidad; Agua y sostenibilidad hídrica; Desarrollo económico y empleo; Desarrollo urbano y ordenamiento territorial; Sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial; Desarrollo social y bienestar; Gobernabilidad, fiscalización y combate a la corrupción.

El lugar y la fecha de cada reunión regional y sectorial, así como de la Convención Estatal, no se dieron a conocer, sino que serán anunciados conforme se vayan a realizar.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de una Comisión Coordinadora, encargada de articular los trabajos, coordinar los encuentros regionales y las mesas sectoriales, así como sistematizar las propuestas que surjan de estos espacios de diálogo.