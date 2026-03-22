Trump ordena despliegue de agentes de ICE en aeropuertos

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en aeropuertos del país, como parte de un refuerzo en las labores de seguridad en medio de la disputa política por el financiamiento gubernamental.

De acuerdo con el mandatario, la medida entrará en vigor a partir de este lunes y busca respaldar a los elementos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes han enfrentado dificultades laborales tras varias semanas sin recibir su salario completo.

A través de su red social, Trump aseguró que los agentes de ICE brindarán apoyo a la TSA, al tiempo que anticipó críticas por parte de sus opositores políticos, a quienes calificó de manera despectiva. En su mensaje, también destacó el liderazgo de Tom Homan al frente de estas acciones.

La decisión se produce luego de que el propio presidente advirtiera sobre la posibilidad de trasladar a agentes migratorios a los aeropuertos para asumir funciones de seguridad, en lo que describió como una estrategia sin precedentes.

El contexto de esta medida está marcado por el cierre parcial del gobierno federal, que ya supera los 36 días y ha afectado el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual dependen tanto la TSA como el ICE.

Desde el 14 de febrero, las diferencias entre demócratas y republicanos han impedido la aprobación de recursos, principalmente por desacuerdos en torno a la política migratoria y el rol de las agencias de control fronterizo.

Como consecuencia, alrededor de 65 mil trabajadores de la TSA no han recibido su salario completo desde el 13 de marzo, mientras que miles de empleados del DHS continúan en licencia forzada o laborando sin remuneración.