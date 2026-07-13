Buscan a tripulante desaparecido tras caer de un crucero frente a las costas de Cancún

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CANCÚN.- Un amplio operativo de búsqueda y rescate se mantiene en aguas frente a las costas de Cancún tras la caída al mar de un tripulante del crucero Regal Princess, informó la naviera Princess Cruises.

La embarcación había zarpado el pasado sábado desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, cuando se registró el incidente que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

Mediante un comunicado, la compañía confirmó que el tripulante permanece desaparecido y señaló que trabaja en coordinación con las autoridades marítimas mexicanas para apoyar las labores de localización.

Princess Cruises indicó que la búsqueda continúa activa y aseguró que su principal prioridad es encontrar al integrante de la tripulación.

La naviera también expresó su solidaridad con la familia del trabajador y con el resto de la tripulación, a quienes, aseguró, se les brinda el apoyo y la asistencia necesarios durante la emergencia.