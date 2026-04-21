Sheinbaum descarta crimen organizado en balacera de Teotihuacán

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la balacera registrada en Teotihuacán no está vinculada con la delincuencia, sino que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto responsable presenta alteraciones psicológicas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que, según autoridades ministeriales, Julio César “N” tenía antecedentes de problemas psicológicos y habría estado influenciado por hechos ocurridos en el extranjero.

“Esta persona tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. No es algo vinculado con la delincuencia, sino un hecho individual que, incluso, habría sido planeado”, señaló.

En ese contexto, Sheinbaum reconoció que en las zonas arqueológicas del país no existen arcos detectores de seguridad, debido a que anteriormente no se habían presentado incidentes de este tipo.

No obstante, indicó que se reforzarán las medidas de vigilancia. “Le pedí al comandante de la Guardia Nacional que fortalezca la seguridad en los accesos, no solo en Teotihuacán, sino en todos los sitios arqueológicos”, agregó.

Por su parte, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que las primeras indagatorias apuntan a un perfil psicopático del agresor, con una posible conducta de imitación de hechos violentos registrados en otros países, fenómeno conocido como “copycat”.

El funcionario también señaló que existen indicios de alteraciones psiquiátricas, ya que el detenido habría manifestado recibir órdenes de una entidad “que no es de esta tierra”, lo que refuerza la hipótesis de una perturbación mental.

Aclaró que estos elementos aún forman parte de la investigación en curso, por lo que serán los dictámenes periciales en psicología y psiquiatría los que determinen con precisión el estado del presunto responsable.