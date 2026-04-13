Habilitan vuelos emergentes en Cancún ante cancelaciones de Magnicharters

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CANCÚN.- Tras la cancelación masiva de vuelos de Magnicharters, autoridades activaron un operativo emergente en Cancún para atender a los pasajeros afectados y facilitar su traslado a sus destinos.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo informó la noche de este domingo que, con el respaldo del Gobierno de México, se implementó una estrategia para reubicar a los viajeros sin costo adicional. Como parte del operativo, y con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en coordinación con ASUR, se trabaja en el reacomodo de los pasajeros en otros vuelos conforme a la disponibilidad.

Las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris serán las encargadas de transportar a los afectados, dependiendo del día programado de su viaje.

Las personas afectadas deben acudir al Aeropuerto Internacional de Cancún, específicamente a la Terminal 2, donde se brinda atención directa para su reubicación en nuevos vuelos.

El operativo busca evitar mayores afectaciones a turistas nacionales e internacionales, en uno de los periodos de mayor movilidad por el cierre de la temporada vacacional.

Hasta el momento, Magnicharters no ha informado cuándo reanudará sus operaciones, lo que mantiene la incertidumbre entre los usuarios, aunque la conectividad del destino continúa operando con otras aerolíneas.