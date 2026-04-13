Sanén, el mejor candidato en Cancún

La última palabra
Por Jorge A. Martínez Lugo
Saliva la raquítica oposición en Quintana Roo porque Jorge Sanén sea el candidato a presidente municipal de Cancún-Benito Juárez; “sería el mejor candidato para nosotros, podríamos crecer más” confiesa.
El diputado plurinominal Jorge Sanén Cervantes, quien llegó al curbato de la bahía de Chetumal, sin haber ganado una elección; siempre con su cara de naranja agria, desconfiado a la defensiva; como si esperara una pregunta incómoda; y si la escucha, con un gruñido lo arregla, quien se hace ver como el dirigente morenista de facto.
Empoderado por andar en altos pasillos del poder, aspira a ser presidente municipal del dorado Cancún-Benito Juárez, la joya de la corona. Total, Morena a quien ponga, gana!
“Con Sanén los indicadores de votación para nosotros mejorarán, sería estupendo”, concluyó el anónimo opositor, para quien el pluri moreno sería “un tanque de oxígeno para la oposición”.
“Algún admirador antiguo (desencantado) puede cavar tu tumba, Hungría”.