Por falta de apoyo, campeona nacional de FCP vende ropa y chicharrones

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- En Felipe Carrillo Puerto, el impulso al deporte que promueven las autoridades municipales, entre ellas la alcaldesa Maricarmen Candelaria Hernández Solís, contrasta con las condiciones que enfrentan algunos atletas locales, quienes continúan dependiendo de esfuerzos propios para sostener su desarrollo competitivo.

Es el caso de Saira Dzib Ciau, una adolescente de 14 años originaria del municipio, quien recientemente obtuvo una medalla de oro, dos de plata y una de bronce en una competencia nacional realizada en Piedras Negras, Coahuila.

La joven participó en pruebas de pista dentro de la categoría de paratletismo para personas con discapacidad intelectual, en la que compiten atletas con condiciones como síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral.

A pesar de estos resultados, la deportista no cuenta con el respaldo suficiente para continuar su preparación y asistir a nuevas competencias. Ante esta situación, ha recurrido a la venta de alimentos y artículos de segunda mano para reunir recursos.

Su próximo objetivo es participar en el Primer Circuito Nacional de Para Atletismo, organizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Paralímpico Mexicano en la Ciudad de México, lo que implica cubrir gastos de traslado, hospedaje y preparación.

El caso ha generado inquietud entre ciudadanos y sectores deportivos, quienes consideran que refleja las dificultades que enfrentan talentos locales, especialmente en disciplinas paralímpicas, para acceder a apoyos institucionales.

En este contexto, señalan que persiste una brecha entre el discurso oficial sobre inclusión y desarrollo deportivo y la realidad que viven atletas con logros comprobados, quienes continúan financiando su carrera mediante iniciativas personales.

La situación también reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas que garanticen apoyo a jóvenes deportistas, particularmente en municipios donde los recursos son limitados.

Mientras tanto, Saira combina sus entrenamientos con actividades para obtener ingresos, en busca de continuar representando a su comunidad en el ámbito nacional.

Personas interesadas en apoyarla pueden comunicarse al número 983 112 2910.

Con información de Cambio22