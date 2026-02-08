Habitantes de Limones bloquean de nuevo vía federal por rechazo a Marina, GN y Ejército

Comparte esta Noticia

BACALAR.- Por tercera ocasión, habitantes de la comunidad de Limones bloquearon la carretera federal 307, en el tramo Limones–Felipe Carrillo Puerto, en protesta por la presencia de fuerzas federales en la zona.

El cierre más reciente se registró durante la mañana y se prolongó por más de dos horas, lo que generó largas filas de vehículos y dejó a numerosos automovilistas varados sobre esta vía federal.

De acuerdo con los reportes, el descontento de los pobladores surgió tras la instalación de una base de vigilancia integrada por elementos de la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, a quienes exigen abandonar la comunidad.

Durante la manifestación, los inconformes atravesaron ramas y quemaron llantas para impedir el paso vehicular, lo que elevó la tensión en el lugar. Aunque el bloqueo fue retirado posteriormente, las autoridades mantuvieron presencia preventiva para evitar nuevos disturbios.

Este es el tercer bloqueo registrado en Limones con la misma exigencia: la salida total de las fuerzas de seguridad federal, ante el rechazo de un sector de la población a su permanencia en la comunidad.

Con información de Inspector Nocturno