Relevo en Bienestar Q. Roo: Sheinbaum analiza a funcionario de su gabinete

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún está en análisis la designación de quien ocupará la titularidad de la delegación federal de Bienestar en Quintana Roo, tras la salida de Arturo Abreu Marín.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre versiones que apuntan al exfuncionario Rafael Marín como posible sustituto, sin embargo, aclaró que no existe una definición y que el nombramiento sigue en proceso de evaluación.

Sheinbaum explicó que Arturo Abreu ha formado parte del movimiento desde hace varios años y precisó que su salida del cargo respondió a una decisión personal.

“Estamos viendo quién será el delegado de Bienestar en Quintana Roo”, señaló, al reiterar que el relevo se dará una vez que concluya el análisis correspondiente.

Indicó además que la persona designada podría provenir del actual gabinete federal, aunque evitó dar detalles sobre perfiles específicos o una fecha para el anuncio oficial.

La delegación de Bienestar en Quintana Roo es considerada una posición clave para la operación de los programas sociales federales en la entidad, por lo que el cambio ha generado expectativa en el ámbito político local.