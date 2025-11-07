Hallan a turista francés maniatado y golpeado en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La madrugada de este viernes, un hombre de nacionalidad francesa fue hallado maniatado y con signos de violencia en un área verde del Arco Vial, a la altura de la Supermanzana 106, colonia Carabanchel, lo que inicialmente generó alarma entre automovilistas que creyeron se trataba de una víctima de ejecución.

De acuerdo con el reporte policial, el hallazgo se registró alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando conductores alertaron al número de emergencias sobre una persona tirada junto a la vía.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio y confirmaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, identificado como Vicente Luisun “N”, quien manifestó ser originario de Francia.

El extranjero fue encontrado con las manos atadas, cinta adhesiva en la boca y golpes visibles en distintas partes del cuerpo. Tras ser atendido, relató a las autoridades —en un español limitado— que fue privado de la libertad en el centro de la ciudad, donde lo golpearon y despojaron de sus pertenencias, para luego abandonarlo en el área verde donde fue localizado.

Por las dificultades del idioma y la ausencia de un traductor de francés, los agentes tuvieron problemas para obtener una declaración completa sobre lo ocurrido.

Paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, donde su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Las autoridades iniciaron una investigación por privación ilegal de la libertad y lesiones.