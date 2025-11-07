Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán con un valor de 980 mdp 

Comparte esta Noticia

MORELIA.- Durante una operación marítima, el Gabinete de Seguridad federal logró el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán, con lo que suman 51 toneladas de droga incautadas en la mar en lo que va de la actual administración.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, este aseguramiento representa una afectación de 980 millones de pesos a la delincuencia organizada y se evitó la venta de cinco millones de dosis de la droga.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la acción conjunta a través de sus redes sociales, donde detalló que la Marina realizó una operación en las costas de Michoacán para dar este golpe al crimen organizado.

“Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones de dosis lleguen a los jóvenes”, indicó.

De acuerdo con la Semar, las 2.5 toneladas de droga estaban distribuidas de 87 bultos que fueron detectados durante los recorridos de patrullaje de vigilancia en las costas. En una primera acción se avistó una carga de 47 bultos, al continuar con la vigilancia se observaron otros 40 bultos.

“Por lo anterior, la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará las carpetas de investigación del caso. Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar que sustancias ilícitas lleguen a manos de los jóvenes”, dijo por su parte la Marina en un comunicado.

Fuente: El Sol de México