Harfuch anuncia 32 detenciones durante 38 operativos simultáneos en Edomex; aseguran 178 mil litros de gas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Dos policías municipales de Nezahualcóyotl y tres presuntos líderes de grupos criminales figuraron entre las 32 personas detenidas durante 38 operativos simultáneos en el Estado de México, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Las autoridades también aseguraron aproximadamente 178 mil litros de gas LP, armas de fuego, narcóticos y vehículos.

Entre los detenidos se encuentran hombres identificados como “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, a quienes las autoridades señalaron como presuntos dirigentes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilegal de gas LP. No se precisaron las funciones que presuntamente desempeñaba cada uno.

Uno de los objetivos fue la organización “Los Gigan”, vinculada por las autoridades con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su investigación se desarrolló durante siete meses antes de las detenciones y permitió identificar estructuras presuntamente involucradas en extorsiones, venta ilícita de combustible y otras actividades delictivas.

García Harfuch señaló que el despliegue se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con apoyo de la gobernadora Delfina Gómez. Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia.

Sobre los dos policías de Nezahualcóyotl, el funcionario confirmó su detención, pero no dio a conocer sus identidades, los delitos que se les atribuyen ni su posible participación en los grupos investigados. Ambos forman parte del total de 32 detenidos, quienes quedaron bajo custodia mientras se determina su situación jurídica.

El titular de Seguridad afirmó que las operaciones continuarán contra las estructuras criminales, sus recursos y sus posibles redes de protección. También advirtió que las investigaciones alcanzarán a servidores públicos y a quienes utilicen organizaciones sindicales como fachada.

“Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, sostuvo en el mensaje difundido en sus redes sociales.