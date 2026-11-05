Sheinbaum confirma reunión con el presidente Xi Jinping en APEC y busca un encuentro con Trump

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Su gobierno también prepara un posible encuentro con Donald Trump, aunque la reunión dependerá de que el mandatario estadounidense confirme su asistencia.

Sheinbaum explicó que ya tiene varias reuniones bilaterales previstas y que dará a conocer la agenda próximamente. En el encuentro con Xi participarán también funcionarios de los gobiernos de México y China. No adelantó los temas que abordarán.

Sobre Trump, señaló que continúan los preparativos, pero aún no existe certeza de que acuda al foro. La presidenta reiteró su interés en reunirse con él si asiste.

La mandataria tiene previsto salir de México durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresar en la madrugada del viernes 20. Explicó que el itinerario ocupará prácticamente toda la semana debido al tiempo de los vuelos y a la diferencia de horario.

De acuerdo con su programa, permanecerá en el destino del lunes al miércoles y emprenderá el regreso el jueves, para llegar a México al día siguiente.

Durante su ausencia, la secretaria de Gobernación encabezará las conferencias matutinas. Sheinbaum dijo que buscará conectarse con los medios en algunos momentos de la gira.