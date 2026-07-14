Harfuch defiende entrega de ‘El Jando’ a EU: “Expulsamos a quien genera violencia en México”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado como presunto piloto ligado al Cártel de Sinaloa y señalado por su participación en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

En conferencia, el funcionario aseguró que la decisión respondió a criterios de seguridad, al considerar que este tipo de personas generan mayor violencia en territorio mexicano.

“Expulsamos a quien genera violencia en México”, expresó García Harfuch.

El secretario explicó que muchos de los presuntos integrantes del crimen organizado enviados a Estados Unidos enfrentaban procesos de extradición que permanecieron detenidos durante años debido, afirmó, a actos de corrupción y a la intervención de autoridades de distintos niveles.

Añadió que varios de estos criminales continuaban operando desde prisión, donde presuntamente mantenían alianzas con otros grupos delictivos y seguían ordenando homicidios y extorsiones.

“Muchas veces, desde el interior de las prisiones seguían haciendo alianzas con otros grupos criminales, cometiendo homicidios, cometiendo extorsión y dañando al pueblo de México; principalmente esos fueron los criterios que se toman en cuenta para sacarlos de nuestro país”, señaló.

FGR informará sobre el caso

García Harfuch indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de explicar los motivos específicos por los cuales se decidió entregar a Núñez Ojeda a las autoridades estadounidenses, pese a ser considerado una pieza relevante para esclarecer las circunstancias del traslado y captura de “El Mayo” Zambada.

¿Quién es “El Jando”?

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses, Mauro Alberto Núñez Ojeda era considerado uno de los operadores más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán, identificado como uno de los líderes de Los Chapitos.

Estados Unidos sostiene que presuntamente coordinó pilotos, operó aeronaves y participó en el traslado de cocaína, armas y dirigentes del Cártel de Sinaloa entre 2014 y 2025.

Las autoridades de ese país lo acusan de delitos relacionados con la fabricación y distribución de cocaína, cargos por los que podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

El caso ha cobrado relevancia debido a que el gobierno mexicano ha cuestionado la falta de información proporcionada por Estados Unidos sobre la captura de “El Mayo” Zambada y la posible participación de agencias estadounidenses en esa operación. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado avances concluyentes sobre esa investigación ni sobre otros hechos relacionados, como el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.