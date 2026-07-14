Sheinbaum y Harfuch descartan delito en llamada de Marina del Pilar; “no compromete información sensible”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada telefónica filtrada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no representa un riesgo para la seguridad del estado, al señalar que se desconoce la identidad de la persona con la que sostuvo la conversación y que el contenido no revela información sensible.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria federal indicó que, hasta el momento, únicamente se conoce el audio difundido por un periodista y que la propia gobernadora ya ofreció una explicación sobre el contexto de esa comunicación.

“No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, declaró.

Sheinbaum agregó que, de acuerdo con la versión de la gobernadora, la conversación formó parte de una comunicación institucional y no comprometió la seguridad de Baja California.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los audios difundidos no permiten concluir que se haya compartido información confidencial relacionada con las estrategias de seguridad.

Explicó que en las mesas de coordinación participan autoridades de los tres órdenes de gobierno y que, en esos encuentros, principalmente se revisa la incidencia delictiva y el seguimiento de operativos, sin abordar información altamente sensible.

“En los audios que se hicieron públicos no se infiere que se vaya a dar información confidencial”, sostuvo el funcionario.

Añadió que tampoco existe certeza sobre la identidad de la persona con la que dialogaba la gobernadora, por lo que no puede confirmarse si se trataba de alguna autoridad estadounidense u otro interlocutor.

A la pregunta expresa de si se iniciará una investigación contra Marina del Pilar, García Harfuch respondió:

“No se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan autoridades federales y estatales para revisar principalmente la incidencia delictiva diaria; no hay información con un grado de sensibilidad que nos preocupe que pudiera ser compartida con alguna autoridad”, apuntó.

Las declaraciones se producen luego de la difusión de grabaciones atribuidas a Marina del Pilar Ávila, cuya autenticidad fue reconocida por la propia mandataria estatal. Según versiones periodísticas, las conversaciones estarían relacionadas con una presunta comunicación con autoridades de Estados Unidos, aunque el contenido y el contexto continúan siendo motivo de debate público.