Harfuch destaca coordinación con Quintana Roo: homicidios bajan dos tercios en un año

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo ocupa el lugar 21 a nivel nacional en homicidios dolosos y registra una disminución del 66% en este delito, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una conferencia virtual con medios de comunicación.

El funcionario destacó que, aunque la entidad mantiene un entorno de alta competencia criminal por el narcomenudeo, los resultados en materia de seguridad reflejan la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal.

“Es sumamente relevante la operación directa con los estados. En el caso de Quintana Roo, desde el primer día de gobierno de la gobernadora Mara Lezama hemos tenido una coordinación constante con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal, lo que ha permitido operaciones conjuntas sumamente exitosas”, afirmó.

A nivel nacional, el secretario detalló que los homicidios dolosos han disminuido 32%, lo que equivale a 27 asesinatos menos por día en comparación con el inicio de la administración.

García Harfuch señaló que Quintana Roo continúa siendo un punto atractivo para el narcomenudeo, con la presencia de diversas células del crimen organizado, entre ellas el Cártel del Pacífico, el de Caborca, Los Pelones y escisiones de grupos de Jalisco. Las acciones se concentran principalmente en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

En materia de extorsión, el titular de la SSPC indicó que en 19 Estados, incluido Quintana Roo, se mantiene una estrategia activa contra el cobro de derecho de piso y la extorsión material, logrando detenciones constantes y con un 94% de vinculaciones a proceso reportadas por la Fiscalía estatal.

“Tener más de 60% menos homicidios no significa que esté resuelto el problema, pero sí demuestra un avance importante”, subrayó.

El secretario añadió que se han definido objetivos prioritarios del crimen organizado, con más de 90 detenidos vinculados a estas estructuras. También destacó que se trabaja para disminuir la trata de personas y que, ante la presencia de operadores delictivos provenientes de otros estados, se fortaleció la vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde ya opera una oficina de Interpol México junto con la Guardia Nacional.