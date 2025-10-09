Diputados corrigen reforma a Ley de Amparo y eliminan artículo transitorio del Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocas horas de recibir la minuta enviada por el Senado, la Cámara de Diputados decidió eliminar el controvertido artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, al considerar que contravenía la Constitución y distorsionaba la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, informó que las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público aprobaron un dictamen que restablece el respeto al principio de irretroactividad de la ley, tal como fue planteado por el Ejecutivo federal.

“Prácticamente regresamos a la propuesta inicial de la presidenta de la República. Retomamos el respeto a la Constitución y, sobre todo, al principio de retroactividad, que se había tergiversado en el transitorio”, explicó el legislador.

Moreno precisó que la Cámara de Diputados, en su calidad de cámara revisora, eliminó por completo el transitorio agregado en el Senado, el cual generó críticas por su posible impacto en juicios en curso.

“Se elimina lo que mandó el Senado en ese tema. Ya no trae ese transitorio. Aquí venimos a enmendar la plana”, afirmó.

De acuerdo con el dictamen preliminar, la modificación restituye la intención original de la iniciativa presidencial, que busca una aplicación ordenada y constitucional de la nueva Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El nuevo texto garantiza que los juicios de amparo en curso continuarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, evitando así afectar derechos adquiridos o procesos en marcha. Además, se establece que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, preservando el principio de seguridad jurídica.

El dictamen será discutido el próximo lunes, cuando se espera su aprobación en comisiones para posteriormente turnarlo al Pleno de la Cámara de Diputados.