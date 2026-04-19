Hasta 33 senadores y senadoras podrían pedir licencia para buscar gubernaturas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque faltan cerca de 14 meses para las elecciones de junio de 2027, en el Senado de la República ya comenzó a perfilarse la contienda por las gubernaturas que estarán en juego en 17 estados del país.

El adelanto del proceso responde, principalmente, a los tiempos internos de Morena, cuyo calendario establece el inicio de definiciones a partir del 22 de junio, dinámica a la que también buscan sumarse sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

En este contexto, se estima que al menos 33 senadores podrían solicitar licencia en los próximos meses para competir por las candidaturas en sus respectivos estados. Del bloque oficialista, se identifican 22 aspirantes: 15 de Morena, cinco del PVEM y dos del PT. A ellos se suman perfiles de oposición, con cinco panistas, cinco priistas y el posible registro del emecista Luis Donaldo Colosio.

Hasta ahora, la única que ha formalizado su salida es la senadora morenista Andrea Chávez. Sin embargo, otros 14 legisladores del mismo partido se mantienen a la expectativa del desarrollo de los procesos internos.

Entre los nombres que suenan en Morena están Nora Ruvalcaba, Julieta Ramírez, Armando Ayala, Beatriz Mojica, Reyna Celeste Ascencio, Raúl Morón, Pavel Jarero, Eugenio “Gino” Segura Vázquez, Imelda Castro, Lorenia Samperio, Heriberto Aguilar, Ana Lilia Rivera, Verónica Díaz y Saúl Monreal.

Por parte del Partido Verde destacan Virgilio Mendoza, Karen Castrejón, Jasmine Bugarín, Waldo Fernández y Ruth González, mientras que el PT contempla a Ana Karen Hernández y Geovanna Bañuelos.

De acuerdo con la dirigencia petista, en la Mesa Nacional de la Coalición —integrada por Morena, PT y PVEM— se acordó que en las encuestas para definir candidaturas participarán hasta cuatro aspirantes de Morena, uno del Verde y uno del PT.

No obstante, el calendario aún no está completamente definido, ya que los partidos aliados analizan ajustes a los tiempos originalmente planteados por Morena, con el objetivo de integrar sus propios perfiles al proceso.

Hasta ahora, la coalición ha sostenido tres reuniones de trabajo. En este contexto, el nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ha generado respaldo entre los partidos aliados, al considerar que será una figura clave en la definición de candidaturas rumbo a 2027.

Con información de Excélsior