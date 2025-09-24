Hernán Bermúdez sigue siendo militante de Morena: Luisa Alcalde

Comparte esta Noticia





CULIACÁN.- La presidente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y quien está vinculado a proceso por dirigir al grupo criminal “La Barredora”, todavía es militante del partido.

Al darse a conocer el caso sobre la relación de “La Barredora” con quien fuera secretario de Seguridad designado por el exgobernador tabasqueño, Adán Augusto López, Morena le suspendió los derechos políticos.

Luego de meses de búsqueda hasta la detención de Bermúdez Requena en Paraguay y su repatriación, la dirigente nacional de Morena, confirmó que todavía no lo habían expulsado.

No obstante, aunque “El Comandante H” no está expulsado, continúa con sus derechos al interior del partido “suspendidos” y así será hasta que se dicte una sentencia para tomar una decisión definitiva.

Explicó Alcalde Luján que “quien comete un acto de corrupción se investiga, tiene que haber pruebas […] y al haber pruebas tiene que haber consecuencias. Pero se intenta una narrativa de la oposición para decir ‘es que son iguales, ponemos a todos en la misma canasta’, no, nosotros no solapamos la corrupción”.

Aseguró la presidenta de Morena: “Lo que se hace en caso de nuestro movimiento, procede a la suspensión de derechos en nuestro partido, y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse y una vez que haya una sentencia entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos, no podríamos nosotros adelantarnos”.

Hernández Bermúdez Requena se afilió formalmente a Morena el 20 de marzo de 2023, de acuerdo con el patrón publicado por el Instituto Nacional Electoral.

El 17 de julio de este 2025, luego de que el gobierno federal informó que el exsecretario de seguridad de Tabasco se encontraba prófugo, el partido informó que su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia le suspendería sus derechos como integrante de esa organización, con miras a una posible expulsión.

