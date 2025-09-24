Ataque a escoltas y nieta de Rubén Rocha fue por intento de robo de auto: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el ataque perpetrado ayer en Sinaloa que involucró a un familiar del gobernador Rubén Rocha, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló al respecto sobre este hecho, dando su opinión sobre la posible causa.

De acuerdo a lo expuesto por la mandataria en su conferencia mañanera, la posible causa del ataque se debió al intento de robo del vehículo, no a un ataque directo contra la familia del gobernador.

“Se está investigando cuál fue la causa, parece fue el robo del vehículo, no necesariamente está vinculada con la familia. Se están haciendo todas las investigaciones y el gabinete (de seguridad) va a dar seguimiento”, señaló.

Sobre lo que ocurrió, la jefa de Estado apuntó que por la mañana de este miércoles 24 de septiembre en la reunión cotidiana con el Gabinete de Seguridad, se dijo que “iba manejando un escolta, y había otra persona en el vehículo, y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora, lo que se mencionó en el gabinete, es que (la causa) parece ser robo de la camioneta, pero no se descarta cualquier hipótesis”.

Por último, Sheinbaum Pardo, comentó que la Fiscalía estatal en coordinación con la Secretaría de Seguridad están realizando las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer el hecho.

Sobre su visita que tiene programada al puerto de Mazatlán, la primera presidenta del país señaló que hay las condiciones de seguridad pertinentes para efectuar su acto masivo, el cual tendrá lugar este próximo sábado.

Fuente: Excélsior