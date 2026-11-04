“Hice que ganara Calderón”: Fox se atribuye el triunfo del PAN en 2006 sin explicar cómo intervino

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CIUDAD DE MÉXICO.- “Hice que ganara Calderón”, afirmó el expresidente Vicente Fox al hablar de la elección presidencial de 2006, en la que Felipe Calderón se impuso a Andrés Manuel López Obrador. Fox dijo que quería dejar la Presidencia en manos de otro panista, pero no explicó qué acciones tomó ni cómo habrían influido en el resultado. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que Fox fue el “articulador del fraude electoral”, acusación que el exmandatario desestimó al pedirle que se ocupara de los problemas actuales del país.

En entrevista con The Objective, Fox reconoció que su afirmación no sonaba democrática y relató que se propuso trabajar para que el PAN conservara la Presidencia. Al plantear qué habría hecho si López Obrador, entonces candidato del PRD, hubiera ganado, dijo que no habría acudido a entregarle la banda presidencial por el enojo que le habría provocado el resultado.

Fox comparó la sucesión presidencial con la decisión de un empresario sobre a quién dejar la conducción de su negocio. Con ese argumento explicó por qué quería que el poder quedara en manos de su partido. Sus declaraciones no precisaron si intervino en alguna decisión de las autoridades electorales o en el conteo de los votos. López Obrador denunció en su momento que la elección había sido fraudulenta.

En su conferencia matutina, Sheinbaum calificó lo ocurrido en 2006 como una violación a la voluntad popular y cuestionó la actuación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del Tribunal Electoral. Señaló que solo se permitió el recuento del 8 por ciento de las casillas y sostuvo que ambas instituciones sabían, según su versión, que López Obrador había ganado y por eso no ordenaron abrir todas las urnas. También llamó a defender la soberanía y a garantizar que el poder resida en la ciudadanía.

Tras la respuesta de Sheinbaum, Fox acusó a la mandataria de concentrarse en el pasado en lugar de atender los problemas del presente. Le pidió asumir su responsabilidad frente a la situación actual del país y no dio más detalles sobre su actuación en la contienda de 2006.