Se suma un nuevo vuelo directo con dos frecuencias semanales Cancún – Acapulco

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó el corte de listón por el inicio de un nuevo vuelo directo entre Cancún y Acapulco, operados por Viva Aerobus los martes y sábados, que permitirán viajar entre ambos destinos sin escalas, impulsando el turismo y acercando a las familias de Quintana Roo y Guerrero.

Con estas nuevas frecuencias, se amplían a cuatro los vuelos semanales entre ambos destinos, ya que se mantienen los servicios de jueves y domingo, que realizan una escala en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Acompañada por autoridades de los sectores turístico y aeroportuario, así como representantes de Viva Aerobus, la Gobernadora destacó que contar con más vuelos permite atraer visitantes, impulsar la economía y generar nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias.

“Esta ruta directa nos abre la oportunidad para que las y los hermanos guerrerenses puedan ir a casa, visitar a sus familiares; tenemos en el estado a una gran comunidad de guerrerenses”, expresó Mara Lezama, al reconocer el compromiso de Viva Aerobus, una compañía aliada de Quintana Roo.

La gobernadora subrayó que estos nuevos vuelos también representan una oportunidad para que más turistas de Guerrero conozcan los atractivos del Caribe Mexicano y para que las familias quintanarroenses puedan viajar con mayor facilidad a Acapulco, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

Los vuelos serán operados por Viva Aerobus con aeronaves Airbus A320, con capacidad para 186 pasajeros, lo que permitirá ampliar las alternativas de viaje entre ambos destinos y favorecer el intercambio turístico, cultural y económico.

La importancia de esta nueva oferta aérea se refleja en el dinamismo del Aeropuerto Internacional de Cancún, que durante 2025 movilizó aproximadamente 29.3 millones de pasajeros, de los cuales 19.4 millones correspondieron al tráfico internacional y 9.8 millones al nacional, consolidándose como una de las principales puertas de entrada al país.

Con la incorporación de estos dos vuelos directos, el Caribe Mexicano continúa ampliando sus opciones de viaje dentro del territorio nacional, acercando destinos, fortaleciendo el turismo y facilitando el traslado de miles de familias que mantienen vínculos entre Quintana Roo y Guerrero.