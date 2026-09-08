Homicidios dolosos bajan 53% en México desde septiembre de 2024, reporta Gobierno

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CIUDAD DE MÉXICO.- El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 asesinatos por día, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de este 8 de septiembre, la funcionaria señaló que la reducción representa 46 homicidios menos cada día respecto al inicio del periodo analizado.

“Estos resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del gabinete de seguridad con los gobiernos también locales. Además de la reducción en los homicidios dolosos, la estrategia nacional de seguridad pública también ha dado resultados en el conjunto de los delitos de alto impacto”, afirmó.

En Palacio Nacional, Figueroa presentó la evolución mensual del promedio diario de homicidios dolosos desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2026, periodo en el que, de acuerdo con las cifras oficiales, se mantuvo una tendencia general descendente.

El indicador comenzó en 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 y cerró agosto pasado en 40.8, lo que representa una reducción de 53 por ciento.

Al comparar exclusivamente los meses de agosto desde 2015, el Gobierno federal reportó que los 40.8 homicidios diarios registrados en 2026 constituyen el promedio más bajo para ese mes desde el inicio de la serie presentada.

En años anteriores, el promedio correspondiente a agosto llegó a superar los 96 homicidios diarios entre 2018 y 2020.

Pese a la reducción nacional, casi la mitad de los homicidios registrados entre enero y agosto de este año se concentró en siete entidades.

Según los datos presentados por el SESNSP, estos estados acumularon 49.3 por ciento del total nacional, equivalente a 5 mil 715 casos.

Guanajuato encabezó la concentración de víctimas con 8.5 por ciento, seguido de Baja California, con 8.4 por ciento; Chihuahua, con 8 por ciento, y Sinaloa, con 7.5 por ciento.

El Gobierno federal reportó además una disminución en el conjunto de los delitos de alto impacto. El promedio diario pasó de 636.6 casos en octubre de 2024 a 391 durante agosto de 2026.

Esta variación representa una reducción de 39 por ciento en el promedio diario durante el periodo comparado, de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo.