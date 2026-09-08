Sheinbaum destaca reducción de salarios y eliminación de prestaciones para ministros de la Suprema Corte

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reducción de salarios y prestaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al contrastar las percepciones de los actuales integrantes con las que recibían quienes ocuparon anteriormente esos cargos.

Durante la conferencia matutina de este 8 de septiembre, y después de asistir al informe de labores de la Suprema Corte, la mandataria aseguró que el nuevo Poder Judicial eliminó diversos beneficios que consideró privilegios.

“Lo cierto es que es más de la mitad o menos de la mitad. No, más de la mitad que reciben de menos los ministros actuales que los de antes. No hay los privilegios que había antes”, afirmó.

Entre las cifras presentadas, el sueldo mensual bruto de los ministros pasó de 297 mil 403.77 pesos a 186 mil 485.75 pesos, una disminución de aproximadamente 37 por ciento.

También se reportaron reducciones en algunas prestaciones. El aguinaldo pasó de 584 mil 596 a 376 mil 961 pesos, mientras que la prima vacacional disminuyó de 95 mil 474.68 a 62 mil 162 pesos.

Otros beneficios económicos fueron eliminados. Entre ellos se encuentran gastos de alimentación en restaurantes, pago por riesgo, apoyos para medicamentos y lentes, así como estímulos por antigüedad.

También dejaron de aparecer bajo los esquemas anteriores prestaciones como el seguro de vida institucional, el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado.

En materia de protección social, el pago por defunción quedó establecido en 745 mil 944 pesos, equivalente a cuatro meses de sueldo básico, mientras que la ayuda para gastos funerarios aumentó de 30 mil a 35 mil pesos.

Algunos recursos destinados a las funciones de los ministros se mantienen. Entre ellos se encuentran dos vehículos blindados y un apoyo mensual de 12 mil pesos para combustible por cada unidad.

El servicio de peaje, que anteriormente era ilimitado, quedó restringido a vehículos oficiales, mientras que el área destinada a la atención de ministros quedó limitada al apoyo de actividades institucionales.

Sheinbaum utilizó estas modificaciones para defender los cambios realizados en el Poder Judicial y sostener que las condiciones económicas de los actuales ministros son menores a las existentes antes de la reforma.

La nueva integración de la Suprema Corte surgió del proceso electoral judicial de 2025, cuando por primera vez los integrantes de diversos órganos del Poder Judicial federal fueron elegidos mediante voto popular.