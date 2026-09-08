Mara Lezama destaca caída de casi 60% en homicidios dolosos en Quintana Roo

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la reducción de casi 60 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo, al señalar que la entidad se ubicó como el tercer estado con mayor disminución al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

La mandataria informó que estos resultados fueron dados a conocer durante la “Mañanera del Pueblo” por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lezama Espinosa señaló que, en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se revisan y da seguimiento a las acciones implementadas en Quintana Roo, alineadas con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La gobernadora atribuyó la disminución de los homicidios dolosos al trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y destacó que estos resultados forman parte de los esfuerzos para fortalecer la protección de la población.

Afirmó que la coordinación entre las autoridades permite avanzar en la construcción de un Quintana Roo más seguro y en paz, mediante acciones de prevención, seguimiento y atención a los delitos de mayor impacto.