Diego Castañón entregó millonario contrato de basura a empresa vinculada al Niño Verde; relleno sanitario sigue pendiente

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Por Francisco Hernández

TULUM.- Luego de clausurar el antiguo basurero de Tulum, el gobierno de Diego Castañón Trejo entregó un contrato millonario que paga a un alto sobreprecio el traslado de basura desde el Pueblo Mágico a Playa del Carmen a la empresa Red Recolector, propietaria de la marca Red Ambiental, consorcio de Monterrey y además vinculado al ya cancunense Jorge Emilio González Martínez, el “Niño Verde”, líder moral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del que proviene el alcalde.

El contrato original fue firmado el 24 de enero de 2024 por Diego Castañón y comprometió al ayuntamiento a pagar 9 millones 64 mil 497.57 pesos mensuales durante 8 meses de ese año, debido al cierre de administración, pero ratificado para el cierre del 2024 cuando entró la nueva tras su reelección.

Desde entonces se lo ha ratificado anualmente y en este 2026 le subió el costo del pago mensual a 9 millones 517 mil 722.44 pesos, lo que hace un total de 114 millones 212 mil 669.31 pesos que tendrá que pagar el ayuntamiento de Tulum a Red Recolector durante todo el año, IVA incluido, por lo que terminará pagando más de 335 millones de pesos a dicha empresa desde el 2024 hasta la fecha.

Para pagar este contrato millonario, se etiquetaron los recursos del Derecho del Saneamiento Ambiental que se cobra a los turistas a través de los hoteles, mismos que ahora los prestadores de servicios turísticos piden que se destinen al combate del sargazo, que no tiene los recursos suficientes de parte de la comuna.

Además, Diego Castañón elevó la tarifa del Derecho Ambiental, al disponer se dejara de cobrar por cuarto por noche y hacer que se pague por turista hospedado por cuarto por noche, a fin de aumentar esta recaudación y asegurar el dinero para pagar a Red Recolector, una de las pocas empresas proveedoras de servicios a las que puntualmente les paga.

Pero lo más leonino del contrato es que la empresa allegada al Niño Verde se lleva dicha cantidad porque Diego Castañón le autorizó que le paguen a más de 3 mil pesos el costo por tonelada de basura, más de cuatro veces lo que se paga en Cancún por el mismo servicio al mismo corporativo, que es de 730 pesos por tonelada.

La diferencia es marcada porque Tulum es una ciudad de menos de 40 mil habitantes, mientras Cancún tiene una población que se estima que ya rebasa el un millón de personas, además de que Tulum no recibe los millones de turistas anuales que recibe la cabecera municipal de Benito Juárez.

Asimismo, las distancias a recorrer y las unidades necesarias para brindar el servicio de recolección y traslado de basura son muchísimo menores en el caso de Tulum que en Cancún, aun cuando se tenga que llevar a tirar los residuos a Playa del Carmen.

Por lo mismo, en Tulum sólo se usan 12 camiones, no los 65 que puso en operación en Cancún la empresa desde 2020.

Por si fuera poco, Tulum ya no genera la misma cantidad de basura que en 2024, debido a las crisis turísticas que viene padeciendo desde el 2025.

Pero aun así, en medio de la crisis turística y de sargazo de Tulum, Diego Castañón se aseguró de aumentar el costo del contrato con Red Recolector en su penúltimo año de gobierno, sin aumentar el número de camiones, pues siguen siendo los mismos 12.

Es información públicamente conocida que Diego Castañón llegó a la alianza de la 4T por haber sido dirigente del PVEM en Tulum, lo que le permitió obtener el puesto de suplente del alcalde morenista Marciano Dzul Caamal y ocupar su cargo cuando este falleció a principios del 2023, por lo que los vínculos políticos con esta empresa están a la vista.

El servicio también incluye trasladar la basura 60 kilómetros al municipio de Playa de Carmen y aventarla en el relleno sanitario de ese municipio, porque desde que a finales del 2023 el gobierno de Diego Castañón clausuró el basurero de Tulum no ha hecho nada para construir un relleno sanitario propio.

Ese espacio, que ya estaba convertido en tiradero a cielo abierto, fue clausurado a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su cercanía a las rutas de paso de los aviones del Aeropuerto Internacional de Tulum, a fin de evitar la presencia de zopilotes.

Su extesorero municipal Vicente Aldape Moncada, ahora renunciado después de que fue aprehendido en posesión de armas de fuego y presuntamente también una cantidad injustificada de dinero que trasladaría a Monterrey, dijo que habían incluido en el Presupuesto de Tulum para el ejercicio fiscal 2024 una partida de 50 millones de pesos para construir un nuevo basurero.

Para eso, presentó un proyecto de relleno sanitario en un predio de 10 hectáreas en el ejido Manuel Antonio Ay, cerca de Cobá, pero el gobierno de Diego Castañón no lo construyó.

El pretexto fue que la Sedena se comprometió a construir el nuevo relleno sanitario para Tulum, pero hasta la fecha no hay ninguna acción al respecto.

La situación la ha aprovechado el gobierno de Diego Castañón para fincar este negocio leonino con el erario de Tulum, pues simplemente decidió desentenderse de la construcción de relleno sanitario y dejar que siga fluyendo el dinero hacia la empresa Red Recolector de sus amigos regiomontados allegados al Niño Verde.

Mientras, con lo que ha pagado a Red Ambiental ya habría construido 7 rellenos sanitarios como el que planeó, pero la línea es aprovechar el caos ambiental y urbano generado en Tulum para hacer negocios con los recursos del pueblo.