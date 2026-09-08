Vicente Fox impulsa “Alma de México” para quitarle a Morena la mayoría en el Congreso

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CIUDAD DE MÉXICO.- El expresidente Vicente Fox Quesada reveló que su reciente reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, tuvo como propósito impulsar la creación de “Alma de México”, un movimiento con el que busca reunir a partidos opositores y ciudadanos para arrebatar a Morena la mayoría en el Congreso en las elecciones de 2027.

Fox explicó que la iniciativa pretende incorporar al PRI, PAN y Somos México, además de ciudadanos sin militancia partidista, con el objetivo inmediato de modificar la correlación de fuerzas en el Poder Legislativo.

“Pretendemos la creación de Alma de México, un gigantesco movimiento ciudadano de demócratas para tomar las riendas del país”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.

El exmandatario justificó su acercamiento con el PRI, partido al que enfrentó y derrotó en las elecciones presidenciales de 2000, al señalar que las actuales circunstancias políticas requieren sumar a las distintas fuerzas opositoras.

Fox reconoció que su reunión con Moreno generó cuestionamientos debido a las fuertes críticas que lanzó contra el tricolor durante su trayectoria política y particularmente durante la campaña presidencial de hace más de dos décadas.

Sin embargo, sostuvo que el PRI actual es diferente al que gobernó México durante gran parte del siglo pasado y consideró que la prioridad debe ser construir una estrategia electoral competitiva frente a Morena.

“En el PRI hay ‘Alitos’, no escoges al mejor, sino cómo puedes hacer una estrategia ganadora”, manifestó.

De acuerdo con Fox, ya se han realizado acercamientos con integrantes del PAN y Somos México, además del encuentro sostenido con la dirigencia priista.

“Este movimiento ciudadano integra a los partidos de oposición: PRI, PAN y Somos México, pero lo más importante es llamar a los ciudadanos a tomar el control y las riendas”, explicó.

El expresidente sostuvo que México atraviesa una crisis política, económica, de seguridad y de salud, además de acusar al actual Gobierno de haber debilitado instituciones y contrapesos. Estas afirmaciones forman parte de su diagnóstico político y fueron rechazadas anteriormente por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Fox señaló que “Alma de México” concentrará sus esfuerzos en las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados, con la intención de impedir que Morena conserve una mayoría que le permita aprobar reformas sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas políticas.

“El poder total está en manos de Claudia y de Morena y eso está causando severos deterioros, entonces hay que hacer algo, tal como ocurrió en el año 2000”, afirmó.

El exmandatario elevó el tono de sus críticas al referirse a Morena como “el diablo mismo” y aseguró que la estrategia opositora deberá sustentarse principalmente en la movilización ciudadana.

Por ello, dijo, buscarán construir una estructura capaz de reunir a miles o millones de personas alrededor de “Alma de México” para disputar el control del Congreso.

La propuesta de Fox se conoce después de que su acercamiento con Alejandro Moreno provocara críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado la reunión como una muestra de la histórica alianza política entre PRI y PAN.