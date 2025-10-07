Homicidios dolosos disminuyen 32 por ciento en México, asegura el SESNSP

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el homicidio doloso disminuyó en 32 por ciento, es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 cada día se cometieron 27 homicidios menos.

En la Mañanera de este 7 de octubre, en Palacio Nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó los resultados del primer año de esta administración, en cuanto al comportamiento del índice delictivo.

“De septiembre de 2024 a septiembre de 2025 (…) destaca una disminución de 32 por ciento, como se ve claramente, en los últimos doce meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja”, informó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Zacatecas fue la entidad que mayor disminución: 88 por ciento; Chiapas con 73 por ciento menos de homicidios, Jalisco con 62 por ciento, Nuevo León con 61 por ciento, Guanajuato con 47 por ciento, y Sonora con 46 por ciento. Mientras que los delitos de alto impacto también disminuyeron, en este caso de 46 por ciento.

“Observamos una tendencia claramente a la baja, en enero de 2018 era de 969.4, mientras que lo que llevamos este año, la cifra se redujo a 524.4”, explicó Figueroa.

Sin embargo, la extorsión es el único delito que muestra un incremento, que es del 20.8 por ciento, en comparación con enero septiembre de 2019, con el mismo lapso de 2025.

“Se trata de un incremento en la denuncia”, acotó la titular del Secretariado.

El feminicidio disminuyó 28.7 por ciento, al igual que en distintos robos con violencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el número de detenciones, así como el aseguramiento de armas.

“Han sido detenidas 34 mil 690 por delitos de alto impacto, en las que se encuentran operadores importantes de las organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en diferentes entidades del país, relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, armas.

“Se han asegurado 17 mil 200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuego para los grupos criminales y menos violencia en las calles, se han asegurado 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo”, reportó en Palacio Nacional.

Fuente: El Heraldo de México