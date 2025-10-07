Diputados aprueban en comisiones reforma a la Ley Aduanera

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 31 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 12 en contra del PAN, PRI y MC, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, para combatir la corrupción, el huachicol fiscal y el tráfico de mercancías ilegales en las aduanas.

Con cambios a la propuesta original de la presidenta, los legisladores de la mayoría elevaron de 10 a 20 años la vigencia de la patente aduanal y una prórroga igual, es decir un periodo de hasta 40 años; además, aumentaron de dos a tres años el plazo para la certificación de los agentes aduanales, a efecto de que mantengan su patente.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, expuso que la iniciativa –que modifica 65 artículos, adiciona otros 44 y deroga nueve de la actual ley– contiene nuevos instrumentos para combatir la corrupción, la evasión y el huachicol fiscal, hacer más eficiente la operación aduanera, lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, aumentar la recaudación federal, reducir el contrabando, así como asegurar una competencia más justa.

Para frenar la corrupción, “se fija un nuevo requisito para ser agente aduanal, entre otras, el no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámite de comercio”.

Además, “se establece como requisito que los recintos fiscales y fiscalizado y estratégico, así como las personas que deseen llevar a cabo el despacho aduanero en lugar distinto al autorizado, cuente con sistema electrónico de control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del respectivo recinto que puedan interoperar con el sistema electrónico aduanero”.

Diputados del PAN y el PRI expresaron su voto en contra, por considerar que la reforma afecta la competencia comercial y es sólo “una faramalla propagandística”, porque “el gobierno miente” y “es una mentira que la reforma sea para combatir la corrupción, la evasión y el huachicol fiscal”.

Rechazaron que la iniciativa sirva para aumentar la recaudación, porque “el gobierno no se quiere hacer responsable de la solución y es sólo parte del problema”.

“Les están mintiendo, esta ley no es para combatir la evasión ni el huachicol fiscal, es una farsa, un faramalla propagandística, porque 99% de la corrupción está dentro del propio gobierno, no en los agentes aduanales”, reprochó el panista Federico Döring.

“Se sigue manteniendo el control militar y de la Marina en el huachicol fiscal, quieren continuar con las franquicias del huachicol enquistado en el gobierno”, dijo el también panista Saúl Téllez.

El priista Jerico Abramo criticó que “se pretende cargar toda la responsabilidad al agente aduanal mientras se exime a los funcionarios públicos, quienes son parte central del esquema de corrupción”.

Fuente: El Sol de México