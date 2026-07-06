Hotel Golden Parnassus de Cancún iría a remate por conflicto laboral

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CANCÚN.- Tras casi 10 meses de huelga, el hotel Golden Parnassus Cancún podría ser rematado para cubrir adeudos laborales y fiscales, luego de que el Tribunal Laboral emitiera una sentencia favorable a los trabajadores, informó el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas.

El dirigente sindical explicó que la resolución judicial favorece a los empleados que mantienen la huelga desde septiembre de 2025, cuando suspendieron labores para exigir el pago de diversas prestaciones laborales y el cumplimiento de acuerdos establecidos con la empresa.

Recordó que más de 140 trabajadores participaron en el movimiento al denunciar el incumplimiento en el pago del fondo de ahorro, una parte de las propinas, salarios retenidos, vales de despensa y otras prestaciones contempladas en su pliego petitorio.

González Cuevas señaló que los propietarios del hotel aún cuentan con un plazo de 15 días para promover un juicio de amparo contra la resolución emitida por el Tribunal Laboral.

No obstante, confió en que el conflicto pueda resolverse de manera definitiva tras el fallo judicial, luego de varios meses de litigio entre la empresa y los trabajadores.

De mantenerse firme la sentencia, el inmueble podría ser rematado para cubrir los adeudos pendientes con los empleados, así como obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).