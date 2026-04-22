Sheinbaum anuncia fiesta por apertura del puente Nichupté

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno alista una celebración con motivo de la próxima inauguración del puente vehicular Nichupté, obra que se encuentra en su etapa final.

Durante la llamada Conferencia del Pueblo, la mandataria señaló que mantiene comunicación con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para coordinar un evento conmemorativo.

“Queremos hacer una fiesta de la inauguración del Nichupté, algo muy relevante para Quintana Roo”, expresó.

Aunque no se ha confirmado una fecha oficial, la presidenta recordó que en días recientes adelantó la posibilidad de visitar Cancún en las próximas semanas. De acuerdo con ese calendario, la apertura del puente podría realizarse el fin de semana del 1 al 3 de mayo.

El puente Nichupté, que conectará el centro de Cancún con la Zona Hotelera al cruzar la laguna del mismo nombre, presenta un avance cercano al 97 por ciento, según el más reciente reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva, informó previamente que la obra se encuentra en fase de acabados, con trabajos de balizamiento y pruebas de carga.

La infraestructura contempla una longitud total de 11 kilómetros, de los cuales 8.8 corresponden a estructura principal, y representó una inversión de 3 mil 839 millones de pesos entre 2025 y 2026.

Una vez concluido el proyecto, se prevé el inicio de la construcción del puente Kukulcán en uno de sus extremos, como parte del plan de movilidad para la zona.