Identifican 20 páginas web fraudulentas que estafan a viajeros en Quintana Roo

CANCÚN.- En Quintana Roo se ha detectado la operación de al menos 20 sitios web falsos que realizan cobros ilegales del impuesto Visitax a turistas extranjeros, alertó el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra.

El funcionario explicó que este gravamen, oficialmente denominado Derecho de Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público, tiene un costo establecido de 224 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 10 dólares, y es obligatorio para visitantes internacionales mayores de 15 años. No obstante, en las páginas apócrifas se detectaron cargos que superan los 500 pesos, lo que configura un presunto fraude en perjuicio de los viajeros.

Ante esta situación, empresarios hoteleros de la Riviera Maya han sostenido mesas de trabajo con el Gobierno del Estado para revisar el mecanismo de recaudación del Visitax, debido a la proliferación de plataformas que cobran el impuesto sin contar con autorización oficial.

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) informó que los sitios web clonados ya fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de que la Policía Cibernética realice el rastreo correspondiente y proceda a su desactivación.

La dependencia reiteró que el único portal autorizado para efectuar el pago es visitax.gob.mx, donde la tarifa es fija. Asimismo, exhortó a los turistas a no pagar a intermediarios ni dejarse intimidar en aeropuertos, ya que el trámite puede realizarse en línea o incluso al momento de abandonar el estado.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron verificar cuidadosamente las direcciones electrónicas y desconfiar de sitios que no terminen en .gob.mx, como visitaxmex.com, los cuales no cuentan con aval gubernamental.

El pasado 12 de diciembre, representantes de organizaciones hoteleras, asociaciones empresariales, pequeños establecimientos y prestadores de servicios turísticos se reunieron con la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a quien manifestaron su rechazo a la propuesta de convertir a los hoteles en intermediarios del cobro del Visitax.

En el encuentro, los empresarios señalaron que la mayoría de los hoteles, especialmente los de menor tamaño, no cuentan con infraestructura, personal ni sistemas tecnológicos para asumir funciones fiscales que no forman parte de su actividad principal.

Advirtieron que delegar la recaudación de un derecho público al sector privado podría representar una transferencia indebida de funciones estatales, además de implicar posibles riesgos de inconstitucionalidad, similares a los observados en otros esquemas de cobro analizados por la Suprema Corte.

Asimismo, destacaron la inviabilidad comercial de la medida, al no ser posible modificar tarifas internacionales pactadas con anticipación para incorporar nuevos cargos, lo que podría afectar la competitividad del destino y generar confusión entre los visitantes, colocándolo en desventaja frente a otros destinos del Caribe.

Finalmente, se informó que en el Congreso del Estado, la Secretaría de Finanzas decidió excluir de la Ley de Ingresos cualquier modificación relacionada con la recaudación del Visitax por parte de los hoteles, por lo que el esquema actual se mantendrá sin cambios.