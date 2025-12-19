Por primera vez en México, hay más clase media que pobres, asegura Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con datos oficiales del Banco Mundial o el INEGI, se demostró que en México hay más personas reconocidas como clase media (ganan 340 pesos al día), que los pobres. La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que se trata de un modelo económico diferente.

“Es la primera vez desde el 2000 que en México hay más personas que están reconocidas como clase media y menos personas pobres, y luego viene el brinco de 2024. Queremos que haya menos personas en pobreza.

“Se llama Cuarta Transformación, se llama economía moral, se llama gobierno humanista, programas de bienestar, derechos”, explicó en Palacio Nacional.

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de asesores de la Presidencia, explicó que en 2018 el porcentaje de pobreza era de 35.3 por ciento, mientras que la clase media era de 27.2.

Entre 2020 y 2022, se hizo el cruce, siendo mayor la clase media. Para 2024, el 39.6 por ciento era clase media y los pobres 21.7. Es decir, con la Cuarta Transformación bajó la pobreza 13.6 puntos porcentuales y subio la clase media en 12.4 por ciento.

Fuente: El Heraldo de México