Identifican en fosa clandestina a exasesor de Rubén Rocha

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BAJA CALIFORNIA.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó mediante pruebas genéticas que los restos encontrados en una fosa clandestina de San José del Cabo corresponden a Carlos Alberto Beltrán Olmeda, exoficial mayor del Ayuntamiento de Los Cabos y señalado por medios sinaloenses como exasesor político de Rubén Rocha Moya.

Los restos fueron localizados el pasado 13 de julio en una brecha de terracería que conduce hacia la colonia La Ballena, en San José del Cabo.

Después del procesamiento del lugar, la osamenta fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde especialistas realizaron los estudios correspondientes para establecer su identidad.

Peritos obtuvieron el perfil genético de los restos y lo confrontaron con una base de datos de muestras, procedimiento que permitió confirmar que pertenecían a Beltrán Olmeda.

El exfuncionario había dejado la Oficialía Mayor del XV Ayuntamiento de Los Cabos a finales de mayo de 2026. El día 25 de ese mes anunció públicamente su renuncia, que atribuyó a motivos personales, y posteriormente se desconoció su paradero.

Además de su paso por la administración municipal de Los Cabos, Beltrán Olmeda mantuvo actividad política en Sinaloa.

Medios de comunicación de esa entidad, entre ellos Noroeste y El Debate, lo identificaron como exasesor político de Rubén Rocha Moya. Este último medio reportó que un currículum atribuido a Beltrán Olmeda señalaba que desempeñaba esa función desde 2021.

Un año antes de su desaparición, en junio de 2025, el entonces oficial mayor había rechazado públicamente señalamientos que pretendían vincularlo con un grupo criminal.

La postura surgió después de la aparición de mantas en las que se realizaban acusaciones en su contra. Beltrán Olmeda calificó entonces los señalamientos como falsos y negó “categóricamente” cualquier relación con actividades delictivas.

También informó que había presentado denuncias ante la Policía Cibernética y dado aviso a las autoridades para investigar el origen de las publicaciones.

La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la PGJE de Baja California Sur no ha informado cuál fue la causa de muerte de Beltrán Olmeda ni las circunstancias en las que perdió la vida.