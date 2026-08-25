Detienen en Estados Unidos a exfuncionario de Rubén Rocha con 11 kilos de fentanilo

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WASHINGTON.- Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, enfrenta un proceso penal en Estados Unidos después de ser detenido en Utah con más de 11 kilogramos de fentanilo, cantidad que autoridades estadounidenses estimaron equivalente a unas 111 mil pastillas.

La detención representa un giro en la trayectoria de quien hasta hace pocos años ocupó cargos relacionados con la promoción deportiva en Guasave y posteriormente dentro del Gobierno de Sinaloa, durante la administración de Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con documentos judiciales de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah, durante agosto de 2026 la Fuerza de Tarea Metropolitana contra Drogas del FBI en Wasatch inició una investigación contra Verduzco Bernal y otras personas por su presunta participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos.

Como parte de las investigaciones, agentes realizaron una compra controlada de fentanilo a Verduzco Bernal y posteriormente obtuvieron una orden para registrar una habitación de hotel localizada en el condado de Salt Lake.

El operativo fue realizado el 12 de agosto. Cuando los agentes ingresaron al inmueble encontraron solo al exfuncionario sinaloense.

Durante la inspección fueron asegurados aproximadamente 11 mil 160.65 gramos de fentanilo, volumen que los investigadores calcularon como equivalente a alrededor de 111 mil pastillas del opioide sintético.

Información proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) señala que Verduzco Bernal, de 54 años, se encontraba en Estados Unidos con una visa de turista.

Después de su arresto fue acusado formalmente de posesión de fentanilo con intención de distribuir y su juicio con jurado quedó programado para el 26 de agosto ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en Salt Lake City.

Antes de enfrentar el proceso penal, Verduzco Bernal había desarrollado una trayectoria vinculada con el deporte en Sinaloa, primero como ciclista y posteriormente como promotor de ligas infantiles y juveniles de béisbol con los Linces de Guasave.

En 2022 fue nombrado director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG), durante la administración municipal de Martín Ahumada Quintero, responsabilidad que desempeñó hasta 2024.

Posteriormente, en noviembre de ese año, fue designado coordinador de alto rendimiento para la zona Centro-Norte del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), incorporándose así a la estructura deportiva del Gobierno estatal.

Ahora, el exfuncionario permanece sujeto al proceso judicial estadounidense por la acusación relacionada con el cargamento de fentanilo asegurado en Utah.