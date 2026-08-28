Estefanía Mercado y Janecarlo Lozano fortalecen agenda municipalista en México

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, sostuvo una reunión de trabajo con Janecarlo Lozano, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) y alcalde de Gustavo A. Madero, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de gobierno desde una perspectiva municipalista.

Durante el encuentro en la capital del país, ambos funcionarios compartieron proyectos y políticas públicas orientadas a mejorar el entorno urbano, recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia comunitaria y generar condiciones para la construcción de paz.

Estefanía Mercado destacó que el diálogo entre gobiernos locales permite compartir experiencias exitosas y adaptar soluciones a las necesidades particulares de cada territorio.

“Compartimos experiencias, proyectos y, sobre todo, la misma visión de que la transformación se construye con gobiernos cercanos, humanistas y que den resultados”, sostuvo.

La alcaldesa subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre municipios y aprovechar el conocimiento generado desde los gobiernos locales, particularmente en aquellas estrategias que colocan a las personas y a las comunidades en el centro de las decisiones públicas.

En este marco, reconoció el trabajo que se desarrolla en la alcaldía Gustavo A. Madero en materia de recuperación y transformación de espacios públicos, así como los proyectos de parques y Senderos de Paz, que buscan generar entornos de convivencia y bienestar para las comunidades.

“Su trabajo demuestra que cuando se gobierna desde el territorio y pensando primero en la gente, los espacios públicos pueden convertirse en lugares de encuentro, bienestar y construcción de paz”, afirmó la presidenta municipal de Playa del Carmen.

El encuentro también permitió estrechar los vínculos de colaboración entre el municipio de Playa del Carmen y la alcaldía Gustavo A. Madero, además de identificar experiencias y políticas públicas que puedan ser replicadas o adaptadas de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad.

La reunión adquirió especial relevancia por la responsabilidad de Janecarlo Lozano al frente de la CONAMM, organismo que representa los intereses y la agenda de los gobiernos municipales del país durante el periodo 2026-2027.

Con este intercambio, Estefanía Mercado refrendó su compromiso con un modelo de gobierno cercano a la ciudadanía y orientado a resultados, al tiempo que el diálogo con el presidente de la CONAMM abre nuevas vías de colaboración para fortalecer la agenda municipalista y compartir políticas públicas que tengan como eje el bienestar de las comunidades.