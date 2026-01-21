Impuesto turístico no frena llegada de cruceros al Caribe mexicano

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- El cobro del Derecho de No Residente (DNR) no representó un freno para la llegada de cruceristas a Quintana Roo, que en 2025 se consolidó como el principal receptor de este segmento turístico en México, concentrando 63 por ciento del total de pasajeros que arribaron al país por vía marítima, de acuerdo con cifras oficiales.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el arribo de pasajeros de cruceros que desembarcaron y embarcaron en Quintana Roo, así como en otros destinos del Pacífico y el Caribe, registró un crecimiento superior al 12 por ciento durante 2025, pese a la implementación del nuevo cobro federal.

En total, los puertos mexicanos con terminales de cruceros del océano Pacífico y el mar Caribe recibieron 11 millones 176 mil 828 pasajeros en 2025, un incremento significativo frente a los 9 millones 979 mil 928 turistas extranjeros registrados en 2024, detalló la dependencia encabezada por Raymundo Pedro Morales Ángeles.

A finales de 2024, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe advirtió que la aprobación de un impuesto turístico de hasta 42 dólares por pasajero podría tener un efecto “devastador” al restar competitividad a México como destino. Sin embargo, tras el diálogo con la Secretaría de Turismo (Sectur) y organismos empresariales, se acordó que el cobro del DNR se aplicara de manera escalonada a partir de julio de 2025.

De esta forma, del 1 de julio de 2025 al 31 de julio de 2026, los pasajeros de crucero pagan 5 dólares por arribar a un puerto mexicano; posteriormente, el cobro será de 10 dólares entre agosto de 2026 y junio de 2027, 15 dólares de julio de 2027 a julio de 2028, y 21 dólares de agosto de 2028 a septiembre de 2030, informó Sectur.

El Derecho de No Residente es recaudado por el Instituto Nacional de Migración y se destina al financiamiento de obras turísticas y proyectos migratorios federales.

En este contexto, Cozumel reafirmó su liderazgo nacional, al recibir 4 millones 725 mil 235 cruceristas en 2025, mientras que Mahahual se ubicó como el segundo puerto más importante del país, con 2 millones 379 mil 422 pasajeros, consolidando a Quintana Roo como el eje del turismo de cruceros en México.

Muy por debajo se ubicaron otros destinos: Baja California captó 12 por ciento de los pasajeros; Baja California Sur, 11 por ciento; mientras que Yucatán, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registraron participaciones menores.

En contraste, los puertos del Golfo de México como Tampico, Veracruz, Dos Bocas y Seybaplaya quedaron fuera de las rutas de las principales navieras, al no recibir ningún crucero durante el año.

No obstante, en el Pacífico se observó una reactivación en destinos como Guaymas, Topolobampo y Zihuatanejo, donde las compañías retomaron operaciones con embarcaciones y pasajeros.

