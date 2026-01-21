“Cobran, pero no hay servicios”: Coparmex arremete contra el IMSS en el sur

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El sector empresarial del sur de Quintana Roo enfrenta una situación crítica derivada del acoso sistemático del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha provocado el cierre de empresas, el congelamiento de cuentas bancarias y la pérdida de empleos, denunció el presidente de la Coparmex Chetumal, Osmany Palomo Hoil.

El líder empresarial calificó esta situación como una auténtica “cacería de brujas”, al señalar que las acciones de cobro emprendidas por ambas dependencias se han realizado sin sensibilidad ni apertura al diálogo, afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas de Chetumal, Bacalar y Mahahual.

Palomo Hoil acusó que el acoso del IMSS es “despiadado”, ya que se exige el pago de cuotas obrero-patronales sin que exista correspondencia en la calidad del servicio que reciben los derechohabientes. “En algunas comunidades no hay centros de atención médica y en otras, como en la capital del estado, no hay medicamentos, ni siquiera paracetamol”, reprochó.

Recordó que desde hace aproximadamente dos años el IMSS ha recurrido al congelamiento de cuentas bancarias como primera medida, lo que deja a las empresas sin posibilidad de operar y las orilla al cierre definitivo. Esta situación, advirtió, ha derivado en la pérdida de entre cinco y diez empleos por cada negocio que baja sus cortinas.

Detalló que, por un solo trabajador, las multas pueden alcanzar hasta los 200 mil pesos, montos totalmente desproporcionados frente a cuotas mensuales que rondan los 10 mil pesos. “En lugar de buscar acuerdos o mostrar sensibilidad, lo primero que hacen es congelar cuentas, condenando a las empresas a la quiebra”, sostuvo.

El dirigente empresarial subrayó que el sector productivo no se niega a cumplir con sus obligaciones fiscales, incluidos los impuestos estatales y federales, pero exigió que se ponga fin a prácticas recaudatorias agresivas que estrangulan la economía local.

“Lo único que pedimos es sensibilidad, condiciones justas para cumplir y que las multas no sean estratosféricas. De lo contrario, se seguirá destruyendo empleo y debilitando la economía del sur del estado”, concluyó.