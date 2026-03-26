Impulsa el Ifeqroo plan de videovigilancia en escuelas para evitar robos y vandalismo

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CHETUMAL.- El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) avanza, en coordinación con la Secretaría de Educación (SEQ), en un proyecto para instalar sistemas de videovigilancia en planteles escolares del estado, una iniciativa que podría concretarse este mismo año ante la necesidad de reforzar la seguridad de estudiantes y docentes, así como frenar robos y actos vandálicos.

El director del organismo, Aldo Castro Jiménez, detalló que la propuesta contempla enlazar las cámaras con los centros de control C5 y C4 municipales, lo que permitiría una atención inmediata ante cualquier incidente. Como primer paso, los planteles del Conalep ya comenzaron a implementar esta estrategia tras firmar un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con miras a extender el modelo a escuelas de nivel básico y medio superior.

El funcionario explicó que este convenio permitirá monitorear tanto el interior como el exterior de los planteles, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo, evitar daños a la infraestructura y brindar mayor protección a la comunidad estudiantil.

No obstante, subrayó que para ampliar el proyecto será indispensable contar con la autorización de madres y padres de familia, además de definir los esquemas de financiamiento. En el caso del Conalep, indicó, la inversión se realizó de manera conjunta entre autoridades de seguridad, la institución educativa y los propios tutores, lo que permitió fortalecer los controles para impedir el ingreso de objetos peligrosos, sustancias ilícitas o incluso la posible presencia de grupos delictivos.

Mientras tanto, y ante el periodo vacacional, el Ifeqroo coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana la realización de rondines en las escuelas para evitar robos o vandalismo durante los días sin actividades. También se reiteró el llamado a vecinos y padres de familia a mantenerse atentos y reportar cualquier situación sospechosa al 911.

Finalmente, señaló que, como medida preventiva, en varios casos el personal docente opta por resguardar equipos de cómputo y materiales en sus domicilios durante los recesos, con el fin de evitar pérdidas al regreso a clases.