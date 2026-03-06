PRI insiste en alianza con PAN y MC para enfrentar a Morena en 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de su 97 aniversario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo un llamado al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) para conformar una gran alianza opositora que enfrente a Morena y a sus aliados en las elecciones de 2027.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dirigencia priista sostuvo que una coalición entre PRI, PAN y MC es necesaria para “salvar a México” y equilibrar el poder político rumbo a los próximos comicios.

Durante la conmemoración, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que las fuerzas de oposición deben dejar de lado sus diferencias y apostar por un bloque común que compita contra el oficialismo.

El líder priista afirmó que la unión entre partidos es indispensable para defender las instituciones democráticas y ofrecer una alternativa de gobierno frente al proyecto político de Morena.

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI está dispuesto a dialogar y construir acuerdos tanto con el PAN como con Movimiento Ciudadano para consolidar un frente opositor más amplio que el que participó en las elecciones de 2024.

Según dijo, el contexto político nacional exige responsabilidad de los partidos para construir un proyecto común capaz de competir con el oficialismo en las urnas.

Como parte de su posicionamiento, el PRI difundió un listado titulado “10 razones a favor de construir una alianza para salvar a México”, en el que plantea diversos argumentos para justificar la necesidad de una coalición opositora.

Entre los puntos expuestos, el partido sostiene que negar alianzas para derrotar a Morena es ignorar la realidad política del país, y advierte que la oposición no puede darse el lujo de competir dividida mientras enfrenta al bloque gobernante.

Asimismo, señala que las alianzas políticas no deben verse como una debilidad, sino como una herramienta para defender la democracia y construir contrapesos frente al poder.