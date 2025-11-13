Impulsa Mara Lezama deporte adaptado con Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con la participación de 120 jugadores con Síndrome de Down, distribuidos en 12 equipos provenientes de Guatemala y de 7 estados del país, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la sexta edición del Campeonato Nacional de Futdown Cancún 2025, que por cuarto año consecutivo se realiza en esta ciudad.

En esta ceremonia y en medio de una fiesta deportiva, la gobernadora de Quintana Roo reiteró que este gobierno humanista con corazón feminista impulsa el deporte adaptado, como se demuestra con el apoyo que brinda en hospedaje y alimentación, a través de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), que encabeza Jacobo Arzate Hop.

“En Quintana Roo hay una gobernadora que va a seguir apoyando el fútbol, que va a seguir apoyando al deporte. ¡Aquí le decimos sí al deporte, a nivel de cancha! Aquí no trabajamos con la arrogancia del poder, lo hacemos en territorio, 24/7, para el bienestar de todas y todos”, dijo Mara Lezama, quien estuvo acompañada de la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama.

Este Campeonato Nacional está programado para jugarse y finalizar hasta el próximo 16 de noviembre cuando se disputen las finales por el campeonato. Los 12 equipos que estarán en competencia son de Guatemala y de siete estados del país: Veracruz, Chiapas, Ciudad de México, Nayarit, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

“Estamos muy felices de recibirlos un año más en Quintana Roo, hoy en nuestro estado nos mantenemos trabajando #ANivelDeCancha para seguir impulsando el deporte adaptado, la cual es una prioridad”, destacó Jacobo Arzate Hop, presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ).

Los conjuntos que participan son: Club inclusivo Delfines de Coatzacoalcos, Asociación Nacional de Guatemala, Jaguares de Chiapas Futbol Down, Club Gallos de Córdoba Veracruz, Estrellas de Campeche, Cañeros de Cárdenas, Tabasco, Relámpagos F.C. de Cancún, Futdown Cancún, Norver-Zawk’s Poza Rica, Lobos Down Ciudad de México, Tigres de Alica, Nayarit y Halcones Down 21, Tabasco.

A todos ellos la presidenta Ana Paty Peralta les dio la bienvenida y los felicitó por ser ejemplo de disciplina.

Lluvia Buenfil Dzul, Presidenta del Club Futdown Cancún, agradeció la presencia de Mara Lezama por tercer año consecutivo y el apoyo que le da al deporte; también destacó la dedicación de los padres de familia y a los equipos por su entusiasmo y dedicación.

En el acto protocolario también estuvieron presentes los jugadores Ivana Gamboa Miss y Pedro Antonio Vega Cano; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Eric Arcila Arjona; el director general del CRIT Quintana Roo, Paolo Sergio Montero Jaquez; el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, y el subsecretario de Educación de la Zona Norte, Luis Alberto Tun Calderón.