Indaga Claudia indaga origen de la marcha de la generación Z

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno realizará un análisis de quiénes convocaron a la marcha de los jóvenes de la generación Z, programada para el sábado, la cual, dijo, “ya se convirtió en una manifestación de la oposición” porque ya fue reivindicada por el expresidente Vicente Fox y los priistas en la Cámara de Diputados.

“No sé si hoy o mañana vamos a hacer un análisis de cómo es que se ha ido convocando a esta manifestación”, dio a conocer en la conferencia matutina.

Además, se deslindó del plantón de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y justificó que la colocación de las vallas en el Zócalo son para “proteger la vida de las personas”.

“No vemos por qué ahora resulta que dos días antes de que se está llamando a una manifestación, casualmente (los integrantes de la CNTE) se van a manifestar. Parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha”.

De acuerdo con la mandataria, hay unos cuantos mayores de edad, que no necesariamente son de la generación Z, que están convocando a la manifestación, por lo que, o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio.

No obstante, Sheinbaum Pardo aseguró que cree en la libertad de manifestación, de reunión y de expresión, por lo que quien se quiera manifestar tiene todo el derecho de hacerlo libremente.

En el Senado, la oposición pidió –en entrevistas– al gobierno respetar la marcha, y advirtió que será éste el que infiltre los grupos de choque.

“Ellos son los que infiltran los grupos de choque. Pero el que va a generar la violencia, los que quieren reventar, son estos cínicos y corruptos de Morena.

“Ahora, ¿querer censurar a los jóvenes? Eso no es tener madre de este gobierno”, dijo el priista Alejandro Moreno.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en la Cámara alta, afirmó que la manifestación será genuina, y pidió respeto a la generación Z.

Coincidió en la infiltración.

“Se ha hecho por mucho tiempo, lamentablemente, que se infiltre provocadores justamente para que los ciudadanos se queden con la idea de que la marcha fue un desorden, que la marcha fue un desastre. Ojalá no sea el caso”.

En tanto, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que son empresarios los que están detrás de la convocatoria.

“Espero que los que van a manifestarse, más allá de los motivos que tengan y estén organizados por Claudio X. González, Ricardo Salinas y los que se dicen de ultraderecha, hagan una manifestación pacífica”.