Impulsa Mara Lezama productividad del campo con entrega de nuevo equipamiento ganadero

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Un total de 82 productores ganaderos de seis municipios de Quintana Roo recibieron maquinaria y equipamiento para sus unidades de producción, como parte del Programa Fomento Ganadero operado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe).

Los apoyos fueron destinados a 23 mujeres y 59 hombres dedicados a actividades pecuarias en Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.

Entre los equipos entregados se encuentran 49 remolques ganaderos industriales, 10 básculas y ocho remolques cama baja, además de remolques de volteo, prensas manuales para silo, molinos de remolque, prensas ganaderas y tanques de nitrógeno líquido.

El paquete también incluyó equipos de inseminación artificial para bovinos, ensiladoras, cortadoras de forraje, desvaradoras, chapoleadoras y cortadoras para tractor, herramientas destinadas a facilitar diferentes labores en las unidades ganaderas.

Los beneficiarios pertenecen a diversas comunidades rurales del estado, entre ellas Miguel Alemán, Vallehermoso, Nicolás Bravo, Juan Sarabia, Morocoy, Tres Garantías, Noh Bec y Leona Vicario.

La entrega se realizó en las instalaciones del Parque Quintana Roo, encabezada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Jorge Carlos Aguilar Osorio.

Durante el evento, Lezama Espinosa señaló que el equipamiento busca incrementar la productividad de las unidades pecuarias y mejorar las condiciones económicas de las familias que dependen de esta actividad.

“Somos un gobierno que le apuesta al campo, a las y los ganaderos, y vamos a seguir trabajando de la mano de cada uno de ustedes”, expresó la mandataria estatal ante los productores.

Los apoyos fueron canalizados mediante la modalidad “Apoyos económicos otorgados a personas productoras pecuarias” del Programa Fomento Ganadero de la Sedarpe.

En el acto participaron también la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado; la diputada local Diana Gutiérrez García; el presidente de la Unión Ganadera de Quintana Roo, Carlos Rodríguez, así como los productores Victoria Torres Romero y Miguel Isaías Palomo Tuyub, entre otras autoridades y representantes del sector.