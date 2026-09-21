Estefanía Mercado reconoce a quienes construyeron la historia de Playa del Carmen y llama a preservar su legado

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PLAYA DEL CARMEN.- En el marco de la sesión solemne con motivo de la entrega de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta municipal Estefanía Mercado develó, en el salón María Petrona Uicab, una serie de fotografías dedicadas a los primeros delegados de Playa del Carmen, como parte de un reconocimiento a quienes contribuyeron a escribir la historia y construir el municipio.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que las nuevas generaciones deben conocer, valorar y preservar el legado de quienes apostaron por este territorio y enfrentaron los retos que implicó construir una nueva ciudad.

“Todos tenemos muy clara esa frase: no puedes saber hacia dónde vas si no sabes de dónde vienes”, expresó.

En este sentido, Estefanía Mercado subrayó que quienes creyeron en Playa del Carmen desde sus primeros años tuvieron que enfrentar dificultades y resistencias para hacer realidad un proyecto de ciudad.

“Todos ellos son héroes y heroínas de nuestra ciudad”, afirmó.

La alcaldesa señaló que quienes han ocupado responsabilidades públicas a lo largo de la historia del municipio tuvieron momentos buenos y momentos difíciles, pero todos forman parte de un mismo proceso de construcción colectiva.

Por ello, destacó la importancia de reconocer a quienes estuvieron al frente de Playa del Carmen y, al mismo tiempo, a todas las personas que desde diferentes espacios contribuyeron a convertirla en lo que es actualmente.

“Gracias a ellos hoy Playa del Carmen es lo que es y nunca, nunca se nos debe olvidar por quiénes estamos aquí”, afirmó.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, reconoció la iniciativa y destacó que honrar a quienes han formado parte de la historia de Playa del Carmen también significa reconocer a las familias, colaboradores y ciudadanos que estuvieron detrás de cada etapa de transformación.

“Es correcto honrar a quien merece honor y es parte de la historia de Playa del Carmen”, señaló.

Cristina Torres destacó que la ciudad no sería lo que es actualmente sin las historias de quienes estuvieron al frente, pero también sin las de todas aquellas personas que acompañaron esos procesos.

“Ustedes también la están escribiendo hoy, son parte de la historia viva de Playa del Carmen”, expresó.

A nombre de la gobernadora Mara Lezama, reconoció el homenaje realizado y destacó el significado que tiene para las familias de quienes forman parte de esta memoria histórica.

Finalmente, llamó a quienes han sido protagonistas de la historia del municipio a mantener vivas y compartir sus experiencias con las nuevas generaciones.

Entre los homenajeados se encuentran Jacinto Aguilar Quiam, de 1975 a 1984; Carlos Cordero Pérez, delegado municipal de 1984 a 1987; Domingo Paredes Reyes, de 1987 a 1990; Lucio Varo Kantún Chí, de 1990 a 1992; y José Luis Hernández Barragán, de 1992 a 1993.