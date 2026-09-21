Productores buscan convertir al bambú en una alternativa económica para el sur de Quintana Roo

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CHETUMAL.- Productores agrícolas de 13 estados del país se reunieron en Chetumal para formalizar la creación de la Asociación Nacional de Productores de Bambú de México, A.C., organización que buscará fortalecer la producción, transformación y comercialización de esta planta.

Juan Ruiz Torres, presidente del organismo en Quintana Roo, explicó que uno de los principales objetivos será avanzar hacia un modelo en el que los productores no dependan únicamente de la venta de bambú como materia prima, sino que puedan incorporarlo a procesos de industrialización que permitan incrementar su valor comercial.

La estrategia contempla aprovechar las diferentes características de la planta para desarrollar productos terminados y generar nuevas fuentes de ingresos para quienes participan en su cultivo.

En Quintana Roo, una de las oportunidades identificadas se encuentra en la demanda vinculada con la actividad turística y la construcción, donde el bambú puede utilizarse para fabricar palapas, mobiliario, estructuras decorativas y diferentes elementos para edificaciones.

La conformación de la asociación pretende facilitar la coordinación entre productores de diferentes regiones del país y fortalecer las distintas etapas de la cadena productiva, desde el establecimiento de cultivos hasta la transformación y colocación de los productos en el mercado.

De acuerdo con información técnica de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en México se registran 36 especies de bambúes leñosos y cuatro herbáceos, diversidad que permite distintos usos y posibilidades de aprovechamiento.

Entre las características de esta planta se encuentra su rápido crecimiento, que permite obtener materia prima en periodos menores en comparación con diversas especies forestales convencionales.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) también ha documentado características relacionadas con su aprovechamiento productivo y ambiental, entre ellas su capacidad para capturar carbono y su utilización como material en diferentes tipos de construcción.

Para Quintana Roo, el planteamiento de los productores es que una mayor parte del bambú pueda procesarse dentro del propio estado, en lugar de limitar su comercialización al producto sin transformar.

Con ello, la nueva organización busca impulsar cadenas de valor alrededor de esta actividad, abrir nuevas oportunidades comerciales y generar empleos asociados con la transformación del bambú, particularmente en el sur de Quintana Roo.